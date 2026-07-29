Севастопольские садоводы собрали первый урожай персиков

Урожай персика в этом году обещают в 25 раз больше прошлогоднего. Сезон сбора уже стартовал. Из-за аномальный жары в 2025-м сады не дали хороший урожай, а в этом четыре предприятия города, которые занимаются выращиванием плодов, планируют собрать почти 300 тонн фруктов.