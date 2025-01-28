Джон Миршаймер: русские не рехнулись

На днях полковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис, который ведет свой You-tube-канал, задал известному у нас профессору Чикагского университета Джону Миршаймеру о перспективах переговоров по Украине: «Как вы думаете, что будет, если Трамп скажет: «Мы хотим перемирия (это его главная переговорная позиция), а русские просто скажут нет?» Согласитесь, это квинтэссенция наших размышлений, надежд и опасений по поводу будущей встречи американского и российского президентов.