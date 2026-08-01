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Пункт-А

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Астрахань скорбит по уходу знаковой фигуры эпохи: на 78-м году жизни скончался Валерий Винокуров

Астрахань скорбит по уходу знаковой фигуры эпохи: на 78-м году жизни скончался Валерий Винокуров

В Астрахани на 78-м году жизни ушел из жизни Валерий Иванович Винокуров. Врач, организатор здравоохранения, политик, меценат, он определял облик астраханской медицины и общественной жизни на протяжении десятилетий.

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