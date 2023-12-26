Дело охранника против Киркорова: Нестыковки, которые невозможно пропустить. Но пропустили?

Дело охранника Александра Короткого против Филиппа Киркорова становится всё более интересным. Обнаруживаются нестыковки, которые невозможно было пропустить, но их всё-таки пропустили?Чем дольше Царьград разбирается в деле Киркорова и охранника Алексанра Короткого, где "король попсы" уже переступил черту, отделяющую скандал и действия, предполагающие уголовную ответственность, тем больше странного и любопытного обнаруживается.