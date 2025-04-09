Представлен новый BMW X3 M50 мощностью почти 400 л.с.

На выставке Salone del Mobile 2025 в Милане компания BMW представила обновленный кроссовер X3 M50, который выделяется матовой окраской Frozen Tanzanite Blue, новыми 21-дюймовыми двухцветными дисками и подсвеченной решеткой радиатора.
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