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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 июля 2022 года

Энергетический прогноз на сегодня, седьмое июля две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1086 = Ваш след, который вы оставляете за собой, даже небольшими поступками доброты, - невозможно стереть… = Все, кто стремятся к Богу, помнить должны вечно: только одна дорога - Вера, Любовь и Честность! =Всякий раз, когда есть альтернатива, выбирайте то, что заставляет звенеть колокольчики в вашем сердце! =Главное, безграничная ночь страданий заканчивается, ей на смену спешит безграничный день счастья =Даже, если тебе кажется, что всё рушится, - сохраняй спокойствие.

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