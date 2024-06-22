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Военное обозрение

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Армия России нанесла многочисленные удары по объектам противника в Винницкой, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях

Армия России нанесла многочисленные удары по объектам противника в Винницкой, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях

Под ударами ВС РФ оказалась фактически вся западная часть Украины. Именно через эту часть идёт основное снабжение ВСУ зарубежным оружием.

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