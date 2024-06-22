Под ударами ВС РФ оказалась фактически вся западная часть Украины. Именно через эту часть идёт основное снабжение ВСУ зарубежным оружием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В партии Марин Ле Пен выступили против передачи Украине дальнобойного оружия
- Армия России нанесла многочисленные удары по объектам противника в Винницкой, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях
- В ночь на 19 июня нанесены удары по объектам противника, включая эшелоны с техникой, в Хмельницкой, Кировоградской, Львовской и Харьковской областях
Свежие комментарии