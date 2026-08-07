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Аргументы недели

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62-й театральный сезон в Молодёжном театре откроют «Белые ночи»

62-й театральный сезон в Молодёжном театре откроют «Белые ночи»

В середине августа в Челябинском Молодёжном театре стартует 62-й театральный сезон. Первым спектаклем, который увидят зрители, станет постановка «Белые ночи»(16+) – премьера прошлого сезона в постановке режиссёра Карима Вахитова, выпускника ГИТИСа, уроженца Челябинска.

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