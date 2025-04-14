Аферисты напугали жителя Алтая, рассказав о доверенности на гражданина Украины

Мужчина поверил и двумя переводами перечислил деньги незнакомцу В Алтайском крае мошенники обманули 46-летнего жителя Алейска и убедили его перевести на "безопасный счет" более 90 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.
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