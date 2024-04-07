Челябинский разведчик украл у США секрет супероружия

7 апреля 1901 года в городе Троицк Челябинской области родился разведчик Исхак Ахмеров. Во время Великой Отечественной войны он руководил резидентами СССР в Соединенных Штатах, отвел от нашей страны американское нападение и сыграл важнейшую роль в разработке атомного оружия.
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