Челябинский разведчик украл у США секрет супероружия

7 апреля 1901 года в городе Троицк Челябинской области родился разведчик Исхак Ахмеров. Во время Великой Отечественной войны он руководил резидентами СССР в Соединенных Штатах, отвел от нашей страны американское нападение и сыграл важнейшую роль в разработке атомного оружия.