Сегодня – День работника прокуратуры: поздравления президента и губернатора

Глава государства подчеркнул роль прокуроров в более чем трехвековой службе Отечеству и важнейшую миссию в настоящее время: - Вся ваша деятельность традиционно связана с защитой прав и свобод граждан, обеспечением надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства, - говорится в поздравлении.