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Сегодня – День работника прокуратуры: поздравления президента и губернатора

Сегодня – День работника прокуратуры: поздравления президента и губернатора

Глава государства подчеркнул роль прокуроров в более чем трехвековой службе Отечеству и важнейшую миссию в настоящее время: - Вся ваша деятельность традиционно связана с защитой прав и свобод граждан, обеспечением надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства, - говорится в поздравлении.

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