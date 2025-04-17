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1,5 млн русских присоединились к донорскому движению за три года

1,5 млн русских присоединились к донорскому движению за три года

За три года 1,5 млн русских, включая студентов, стали участниками донорских акций. Директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк отметила активно участие молодежи в мероприятиях, посвященных донорству крови.

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