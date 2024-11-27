«Хоть головой в песок заройся»: 4 дня в декабре 2024 года, которые станут худшими по своему влиянию Ольга БезродняяВ этом месяце нас ждут четыре особенно тяжёлых дня, когда влияние планет достигнет своего апогея.
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