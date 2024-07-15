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Калужские новости

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На развитие молочных ферм в Калужской области выделят 45 млн рублей

На развитие молочных ферм в Калужской области выделят 45 млн рублей

В 2024 году из бюджета Калужской области выделят 44,9 млн рублей на приобретение и обслуживание техоборудования для молочных хозяйств, а именно – роботизированных систем для доения коровВ 2024 году из бюджета Калужской области выделят 44,9 млн рублей на приобретение и обслуживание техоборудования для молочных хозяйств, а именно - роботизированных систем для доения коров.

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