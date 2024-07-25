БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Отношение НАТО к России и Китаю становится более негативным

Отношение НАТО к России и Китаю становится более негативным

11 июня в Вашингтоне завершился одиннадцатый, юбилейный саммит НАТО. Участники альянса определили для себя два главных вызова мировому порядку, ими ожидаемо были назначены Россия и Китай.

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