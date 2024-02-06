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На Украине заявили об отступлении ВСУ из Авдеевки

На Украине заявили об отступлении ВСУ из Авдеевки

Сразу несколько украинских источников сегодня распространили информацию об отступлении ВСУ из дачного сектора на северо-востоке Авдеевки.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Это стратегия евреев - побольше славян грохнуть и свободные территории заселить жидами, что сейчас и делается.
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8 час.
k
kraft54
дуракам русским,умирающим за хохлов и бендеровцев,поможет только могила.Нет мозгов,так и жить им не надо.
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1 час.
ИП
Игорь Петров
Хохлизм-это диагноз
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1 час.

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