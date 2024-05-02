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В Орловской области с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ

В Орловской области с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ

В России с 1 июля 2024 года на фоне плановой индексации вырастут тарифы на коммунальные услуги. Пределы роста были установлены федеральным правительством на период с 2024 по 2028 годы, однако они варьируются по регионам страны.

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