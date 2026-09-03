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Правительство Финляндии одобрило идею оставить закрытой границу с Россией до конца 2028 года

Правительство Финляндии одобрило идею оставить закрытой границу с Россией до конца 2028 года

Правительство Финляндии поддержало предложение министерства внутренних дел страны продлить действие закона о временных мерах по борьбе с несанкционированным въездом до 31 декабря 2028 года, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 3 сентября 2026 года.

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