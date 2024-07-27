В Ряжском районе остановили 35-летнего пьяного водителя

В Ряжске вблизи дома 46 по улице Трудовая сотрудники Госавтоинспекции заметили управляющего мопедом 35-летнего водителя, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта.
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