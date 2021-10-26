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Голос Мордора: Господин Моргенштерн, пейте своё баварское молча и желательно – под одеялом

Голос Мордора: Господин Моргенштерн, пейте своё баварское молча и желательно – под одеялом

Гражданин Алишер Тагирович Валеев, более известный, как Моргенштерн, дал интервью гражданке Ксении Анатольевне Собчак.

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Валерий Жидков
Вообще то удивительно, почему эти одноклеточные не лес валят, пользу Родине приносят, а изрыгают говно. А еще вся эта гомолиберастия вопит о мордоре. Был бы мордор, этот марги.., прости господи, пидорас, давно бы сгнил.
Александр Рыбин
А что мы хотим от подросших поколений? Их тридцать лет убеждают что их страна самая плохая и страшная в прошлом,историю страны полностью вычеркнули из учебников,культ бабла воспитывают с рождения.

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