Голос Мордора: Господин Моргенштерн, пейте своё баварское молча и желательно – под одеялом

Фейков нет. Только достоверные новостиПолитикаГолос Мордора: Господин Моргенштерн, пейте своё баварское молча и желательно – под одеялом Гражданин Алишер Тагирович Валеев, более известный, как Моргенштерн, дал интервью гражданке Ксении Анатольевне Собчак.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЖВалерий ЖидковВообще то удивительно, почему эти одноклеточные не лес валят, пользу Родине приносят, а изрыгают говно. А еще вся эта гомолиберастия вопит о мордоре. Был бы мордор, этот марги.., прости господи, пидорас, давно бы сгнил.Александр РыбинА что мы хотим от подросших поколений? Их тридцать лет убеждают что их страна самая плохая и страшная в прошлом,историю страны полностью вычеркнули из учебников,культ бабла воспитывают с рождения.Комментировать
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