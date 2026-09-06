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Газета.ру

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Юрист Южалин: опоздание на работу допустимо по уважительной причине

Юрист Южалин: опоздание на работу допустимо по уважительной причине

За опоздание на работу сотрудника не ждет наказание, если причина задержки была уважительной, сообщил РИА Новости глава юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

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