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Царьград

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В Кемерове ищут 15-летнюю девушку, пропавшую после ухода из общежития

В Кемерове ищут 15-летнюю девушку, пропавшую после ухода из общежития

В Кемерове сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение 15-летней девушки. Седьмого сентября она покинула общежитие техникума, после чего связь с ней была утрачена.

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