ГК «Солар» приобрела 100% второй по величине компании на рынке пентеста России

Группа компаний «Солар» завершила сделку по покупке доли компаний группы Digital Security, одного из лидеров в области услуг аудита информационной безопасности, разработчика решений для безопасности ERP-систем.
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