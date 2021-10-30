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Более 2 тыс. военнослужащих и лиц гражданского персонала 58-й армии ЮВО в Северной Осетии ревакцинировались от COVID-19

Более 2 тыс. военнослужащих и лиц гражданского персонала 58-й армии ЮВО в Северной Осетии ревакцинировались от COVID-19

К повторной вакцинации привлечены военнослужащие и гражданский персонал воинских частей, получивший полный курс вакцинации до 1 апреля 2021 года.

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