Russia Extends Diesel Export Ban Through October

Russia will extend its ban on diesel exports for all fuel producers to October 31, Vedomosti reported Tuesday, citing delayed refinery maintenance and the need to rebuild fuel reserves before winter.
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