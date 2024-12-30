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Созвучия судьбы: к 100-летию со дня рождения Вениамина Баснера

Созвучия судьбы: к 100-летию со дня рождения Вениамина Баснера

Вениамин Ефимович Баснер не нуждается в особом представлении. Уже не одно поколение  советских людей и граждан современной России с удовольствием слушает и исполняет его песни: «С чего начинается Родина?», «Березовый сок», «Белой акации гроздья душистые», «На  безымянной высоте», «Это было недавно» и многие другие.

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