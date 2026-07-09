Zero Hedge
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Zero Hedge

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Strong 30Y Bond Auction Stops Through For First Time Since March

Strong 30Y Bond Auction Stops Through For First Time Since March

Strong 30Y Bond Auction Stops Through For First Time Since March On the heels of yesterday's stellar 10Y auction, this afternoon saw an even more stellar-er 30Y auction with the US government selling $22 billion bonds at 5.

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