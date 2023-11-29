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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» гарантировала себе 70,55 млн евро доходов в ЛЧ

«Барса» гарантировала себе 70,55 млн евро доходов в ЛЧ

Вчера каталонский клуб одержал победу над «Порту» (2:1) и обеспечил себе место в плей-офф. Выигранный у «Порту» матч принес «Барсе» 2,8 млн за победу, еще 9,6 млн каталонцы получат за выход в плей-офф.

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