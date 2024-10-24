В Пермском крае полицейские и общественники провели профилактические мероприятия «Цени свою жизнь»

Сотрудники ОМВД России «Куединский» совместно с представителями Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел провели для старшеклассников местных школ и студентов профилактические мероприятия «Цени свою жизнь».
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