Физики нашли способ отличить реальное взаимодействие тёмной материи и тёмной энергии от математической подгонки параметров

Это даёт наблюдаемые признаки, которых нет у стандартной параметризации Когда данные обзоров DESI, Планка и сверхновых указывают на то, что уравнение состояния тёмной энергии пересекает границу w = –1 — так называемый фантомный раздел, — возникает вопрос: указывает ли это на фундаментальное фантомное поле с отрицательной кинетической энергией, или за поведением стоит реальный физический процесс.
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