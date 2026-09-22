Физики нашли способ отличить реальное взаимодействие тёмной материи и тёмной энергии от математической подгонки параметров

Это даёт наблюдаемые признаки, которых нет у стандартной параметризации Когда данные обзоров DESI, Планка и сверхновых указывают на то, что уравнение состояния тёмной энергии пересекает границу w = –1 — так называемый фантомный раздел, — возникает вопрос: указывает ли это на фундаментальное фантомное поле с отрицательной кинетической энергией, или за поведением стоит реальный физический процесс.