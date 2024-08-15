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  • Гарий Щерба
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  • Е Пронина
    расстрелять тех кто это придумалКак должна измени...
  • Евгений Илюшин
    Странно всё это слышать?! Что делают на войне с любой разведкой? Будь то люди, техника, летательные аппараты? Ну да, ...Изгнанные из Черн...

Экономика Китая не может восстановиться после худшего квартала за десятилетия

Экономика Китая не может восстановиться после худшего квартала за десятилетия

Объем промышленного производства и розничных продаж в целом соответствует минимумам прогнозов. Однако этого слишком мало, чтобы помочь импульсу и динамике.

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