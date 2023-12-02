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Минобороны России получило партию новых истребителей Су-30СМ2

Минобороны России получило партию новых истребителей Су-30СМ2

Минобороны России получило от иркутского авиазавода, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха, партию новых истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130, сообщили в Telegram-канале корпорации.

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