Спектакль «Кремлёвская ёлка-2025. Трансляция из Государственного Кремлёвского дворца» с сурдопереводом

СМОТРЕТЬ Новогоднее путешествие в Заполярье — это совершенно особенное и волшебное приключение, которое оставит незабываемые впечатления как у взрослых, так и у самых маленьких телезрителей! Чтобы встретить праздник, героям сказочного шоу придется победить в гонке, отправится в прошлое, прокатится на волшебном поезде и одолеть Чёрную пургу.
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