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Закон, порядок, государство

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"Власть сеет хаос": кадровые чистки Зеленского взбудоражили Украину

"Власть сеет хаос": кадровые чистки Зеленского взбудоражили Украину

Зеленский удивил всех, затеяв посреди лета масштабные перестановки во власти, пишет Le Monde. Особое недоумение у политиков и широкой публики вызвала отставка Михаила Федорова, назначенного всего несколько месяцев назад главой Минобороны.

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