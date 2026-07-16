"Власть сеет хаос": кадровые чистки Зеленского взбудоражили Украину

Зеленский удивил всех, затеяв посреди лета масштабные перестановки во власти, пишет Le Monde. Особое недоумение у политиков и широкой публики вызвала отставка Михаила Федорова, назначенного всего несколько месяцев назад главой Минобороны.
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