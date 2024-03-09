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Чемпионат Англии. «МЮ» против «Эвертона», «Арсенал» примет «Брентфорд», «Ливерпуль» сыграет с «Сити» в воскресенье

Чемпионат Англии. «МЮ» против «Эвертона», «Арсенал» примет «Брентфорд», «Ливерпуль» сыграет с «Сити» в воскресенье

Также в субботу «Арсенал» сыграет дома с «Брентфордом». В воскресенье «Ливерпуль» сразится на своем поле с «Манчестер Сити».

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