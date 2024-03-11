В Рособрнадзоре раскрыли тонкости пересдачи ЕГЭ

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. В ближайшие месяцы Рособрнадзор планирует внести изменения в порядок и расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), чтобы дать выпускникам возможность пересдать экзамен уже в текущем году.
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