В Рособрнадзоре раскрыли тонкости пересдачи ЕГЭ

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. В ближайшие месяцы Рособрнадзор планирует внести изменения в порядок и расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), чтобы дать выпускникам возможность пересдать экзамен уже в текущем году.