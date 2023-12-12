Сегодня с комик-президентом Украины произошло самое страшное: он стал ненужным. Ненужным совсем и никому: ни собственному народу, ни армии, ни даже ещё вчера влюблённым в него западным кураторам.

ФОТО: LEX ZEA/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ ЗЕЛЕНСКОМУ ПОЗВОЛЕНО "СБЕЖАТЬ": СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ТРИ СЦЕНАРИЯ ПОБЕГА НА ЗАПАД С президентом Зеленским сегодня, пожалуй, не рискнул бы поменяться местами и последний нищий на Крещатике.
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