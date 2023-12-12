Сегодня с комик-президентом Украины произошло самое страшное: он стал ненужным. Ненужным совсем и никому: ни собственному народу, ни армии, ни даже ещё вчера влюблённым в него западным кураторам.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Этот &quot;виртуозный пианист&quot; уже там сбацал свой личный похоронный марш... И Байден (его лучший друг) уже его оплакал...Стал помехой всем этот наркоман-алкаш...)))
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