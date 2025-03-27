Трамп пояснил, почему отказался номинировать Стефаник постпредом при ООН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уговорил конгрессвумен Элиз Стефаник от ее номинирования на пост постпреда США при ООН, ради сохранения ее места в палате представителей, завил американский лидер 27 марта в своей соцсети Truth Social.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии