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Трамп пояснил, почему отказался номинировать Стефаник постпредом при ООН

Трамп пояснил, почему отказался номинировать Стефаник постпредом при ООН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уговорил конгрессвумен Элиз Стефаник от ее номинирования на пост постпреда США при ООН, ради сохранения ее места в палате представителей, завил американский лидер 27 марта в своей соцсети Truth Social.

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