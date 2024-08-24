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Петербургский дневник

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ВС РФ освободили еще один населенный пункт на Курском направлении

ВС РФ освободили еще один населенный пункт на Курском направлении

Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ВС РФ продолжают зачищать Курское направление – бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один населенный пункт.

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