ВС РФ освободили еще один населенный пункт на Курском направлении

Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ВС РФ продолжают зачищать Курское направление – бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один населенный пункт.
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