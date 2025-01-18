Кадровая политика в России становится всё более заметным вопросом, и здесь "школы губернаторов" и прочие "школы" будущих чиновников, кажется, работают не так эффективно, как хотелось бы.
Пора менять "эффективных менеджеров" на слуг Отечеству
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Снова эта терминологическая путаница. У нас почему-то "эффективным менеджером" именутеся выскочка, незнайка и неумеха, способный лишь угробить любое перспективное дело, выжать из него максимальную выгоду ДЛЯ СЕБЯ и, как положено временщику, сбежать гробить следующую работу. Нет у них никаких иных навыков, кроме разрушения и мародерства. Культ этих "управленцев"-диверсантов появился в 90-е, и никак от этого культа не удается избавиться.
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17 час.
ВУ
Варлам Устрялов
эты быдлы - прямое наследие правления алкаша.
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17 час.
Вадим Кузнецов
Разумеется. Но вот почему-то наш замечательный электорат всерьез считает, что "ужасные 90-е" закончились и никогда не вернутся.
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17 час.
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