Пора менять "эффективных менеджеров" на слуг Отечеству

Вадим Кузнецов

Снова эта терминологическая путаница. У нас почему-то "эффективным менеджером" именутеся выскочка, незнайка и неумеха, способный лишь угробить любое перспективное дело, выжать из него максимальную выгоду ДЛЯ СЕБЯ и, как положено временщику, сбежать гробить следующую работу. Нет у них никаких иных навыков, кроме разрушения и мародерства. Культ этих "управленцев"-диверсантов появился в 90-е, и никак от этого культа не удается избавиться.