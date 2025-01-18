Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena
    Диаспоры - это узаконенные ОПГ. Их не должно быть на российской земле. За вмешательство в судебный процесс - всех пос...Из кадетов в вахх...
  • Александр Салтановский
    "1. В Китае нет бесплатных коммунальных услуг." А у нас они есть???! Список пожалуйста в студию!!!Китайская реально...
  • наталия мезенева
    Хорошая постановка от запада.Верните земли Каз...

Пора менять "эффективных менеджеров" на слуг Отечеству

Пора менять "эффективных менеджеров" на слуг Отечеству

Кадровая политика в России становится всё более заметным вопросом, и здесь "школы губернаторов" и прочие "школы" будущих чиновников, кажется, работают не так эффективно, как хотелось бы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Кузнецов
Снова эта терминологическая путаница. У нас почему-то &quot;эффективным менеджером&quot; именутеся выскочка, незнайка и неумеха, способный лишь угробить любое перспективное дело, выжать из него максимальную выгоду ДЛЯ СЕБЯ и, как положено временщику, сбежать гробить следующую работу. Нет у них никаких иных навыков, кроме разрушения и мародерства. Культ этих &quot;управленцев&quot;-диверсантов появился в 90-е, и никак от этого культа не удается избавиться.
Ответить
17 час.
ВУ
Варлам Устрялов
эты быдлы - прямое наследие правления алкаша.
Ответить
17 час.
Вадим Кузнецов
Разумеется. Но вот почему-то наш замечательный электорат всерьез считает, что &quot;ужасные 90-е&quot; закончились и никогда не вернутся.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх