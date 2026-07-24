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Царьград

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ДТП в Сызрани: три человека пострадали при столкновении Daewoo и ВАЗа

ДТП в Сызрани: три человека пострадали при столкновении Daewoo и ВАЗа

В Самарской области, в городе Сызрань, днём 23 июля произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого пострадали три человека.

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