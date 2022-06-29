Расчет комплекса РЭБ «Красуха-С4» подавил бортовую РЛС разведывательного беспилотного летательного аппарата ВСУ

Расчет комплекса РЭБ «Красуха-С4» подавил бортовую РЛС разведывательного беспилотного летательного аппарата ВСУ

Военнослужащие отмечают, что тактико-технические характеристики комплекса «Красуха-С4» позволяют обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущихся на предельно малой высоте.

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