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Минтюков: «Какая слава? Еле-еле впервые на Матч звезд попал, да и то проскочил»

Минтюков: «Какая слава? Еле-еле впервые на Матч звезд попал, да и то проскочил»

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков, принимающий участие в Матче года, рассказал о своих ожиданиях от нового сезона НХЛ, вспомнил решение отказаться от продолжения карьеры в КХЛ и поделился впечатлениями от работы с главным тренером «Дакс» Джоэлем Кенневиллем.

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