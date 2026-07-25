Минтюков: «Какая слава? Еле-еле впервые на Матч звезд попал, да и то проскочил»

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков, принимающий участие в Матче года, рассказал о своих ожиданиях от нового сезона НХЛ, вспомнил решение отказаться от продолжения карьеры в КХЛ и поделился впечатлениями от работы с главным тренером «Дакс» Джоэлем Кенневиллем.