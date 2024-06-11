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Добрый Мир

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После признаний из Америки о сбитом А-50 прозвучал главный вопрос: "Какую ответственность понесло должностное лицо?"

После признаний из Америки о сбитом А-50 прозвучал главный вопрос: "Какую ответственность понесло должностное лицо?"

Сегодня 10K прочитали В Америке отринули последнюю "стеснительность" и обнародовали подробности о сбитом в январе этого года русском самолёте А-50.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А кто сказал что в России вообще кто то несет за что ответственность из власти? Как показывает время ни кто и ни за что... За все расплачиваться будет простой народ...
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