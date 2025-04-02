Запрет на хостелы на дачных участках: новые инициативы Госдумы

В правовом регулировании садоводства и огородничества необходимо внедрить единый подход. В первую очередь, требуется уточнить терминологию и определить такие понятия, как «садовый земельный участок», «хозяйственные постройки», «имущество общего пользования» и «взносы».
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