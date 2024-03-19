Первые подарки от нового президента

достанутся будущим и молодым врачам. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, и, по совместительству, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала президенту, что при подготовке к выборам она посетила медвузы почти во всех регионах страны, и студенты сетовали на то, что не могут практику в зоне СВО и прифронтовых госпиталях.