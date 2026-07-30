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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шансы «Спартака» на титул были 1% в прошлом сезоне, в этом – 10%. Помешать «Зениту» может только тренерское чудо кого-то из конкурентов». Канчельскис об РПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает «Зенит» фаворитом на чемпионство в новом сезоне РПЛ.

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