Шойгу рассказал, где в Сибири могут появиться новые города

Сибирский регион не до конца раскрыл свой экономический потенциал, подчеркнул он.фото: kremlin.ru В Сибири новые города можно построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Сибирский регион не до конца раскрыл свой экономический потенциал, подчеркнул он.фото: kremlin.ru В Сибири новые города можно построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
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