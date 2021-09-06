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Шойгу рассказал, где в Сибири могут появиться новые города

Шойгу рассказал, где в Сибири могут появиться новые города

Сибирский регион не до конца раскрыл свой экономический потенциал, подчеркнул он.фото: kremlin.ru В Сибири новые города можно построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

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