Союз РФ с Турцией не вечен и неизбежно кончится войной — Mehr

Кремль напрасно очаровывается позициями в «тюркском проекте», заигрывая с Турцией, наступит день, когда Россия будет вынуждена военной силой удерживать Кавказ, 7 сентября пишет иранское информационное агентство Mehr.
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