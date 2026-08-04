Опубликовано видео ракетной атаки на Киев

Ночная атака на Киев — это не просто очередная сводка боевых действий. Это срез реальности, где официальные заявления о «работающей ПВО» сталкиваются с видео пожаров и сообщениями жителей о тишине в небе.
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